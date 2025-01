Leão: Carlinhos Maia não tem o direito de ser tão ignorante

A discussão de Carlinhos Maia com dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, movimentou as redes sociais durante o fim de semana e foi um dos temas do Splash Show desta segunda-feira (20).

Uma entrevista do influenciador foi ao ar no Domingão com Huck, e na gravação dona Déa se emocionou com a fala de Carlinhos sobre sua mãe. No entanto, depois do programa ser exibido, ela criticou uma fala dele sobre a cantora Liniker. Na ocasião, ele errou o pronome da artista, e foi acusado de transfobia.

Carlinhos respondeu dizendo que acolhe pessoas LGBTQIA+ em sua própria casa, dando "oportunidades reais" para elas.