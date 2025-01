Dona Déa x Carlinhos Maia: entenda a briga após acusação de transfobia

Acusação de transfobia

A fala acusada de transfobia aconteceu em 24 de dezembro, quando Maia debochou dos pronomes para se referir a Liniker, que é transexual. "Você foi para o show dele, dela, delu, dolu, de Liniker", disse o humorista nos Stories do Instagram.

Após a repercussão negativa, Maia deletou o vídeo e negou ter sido transfóbico em seu comentário sobre Liniker. "Eu vivo colocando as músicas da Liniker há anos... Ontem eu estava embriagado, o mundo fala mal de mim... Ontem eu falei elu, delu, dalu, dela, para me referir a ela... Não é uma desculpa, porque não devo nada... A Liniker é ela, mas a comunidade [LGBT] que vá para a put* que pariu. Não me importo com vocês".