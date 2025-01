Big Show interrogará líder do BBB após Sincerão: 'Vale a pena', diz Ed Gama

Apresentador também elogia a preparação que recebeu da equipe de produção do BBB e destaca a sintonia com Ana Clara como um dos grandes diferenciais do novo projeto. "Tive a melhor preparação possível. A equipe do BBB é incrível, acompanha e prepara com muita responsabilidade e carinho. A maior das preparações é a sintonia com a equipe, a alma do programa. Minha amizade com Ana Clara é essencial para que a dupla esteja tinindo!"

"Aluno aprendendo com os melhores"

Fã de televisão, Ed Gama já atuou como apresentador em outros projetos, mas reconhece que vive um momento especial com o Big Show. Ele também não esconde a alegria de trabalhar com grandes nomes da TV brasileira. "Sou apaixonado por televisão. Sou um fã convicto dos lugares onde trabalho. Tenho a honra de trabalhar com equipes incríveis ali no BBB e no Domingão. Aprendo muito com todos, respeito muito a trajetória de quem está onde está."