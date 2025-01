Irmãos Hypólito calam críticos e se tornam os protagonistas do BBB 25

A família Hypólito está sendo representada no BBB 25 por Diego e Daniele, irmãos que estão movimentando o jogo desde o início do programa. Nos últimos dias, eles estiveram no Castigo do Monstro e foram salvos do Paredão pelos líderes Aline e Vinicius.

Chico Barney e Barbara Saryne avaliam a presença dos ginastas no reality durante o Central Splash desta segunda-feira (20).

A edição deste domingo teve um destaque grande para a dupla, especialmente sobre as conversas que tiveram enquanto cumpriam o Castigo do Monstro. A ginasta deixou claro que estava se sentindo excluída dentro da casa e o irmão acabou tendo uma crise de riso enquanto conversavam, depois de ela fazer um cálculo errado sobre os emojis que recebeu no queridômetro.