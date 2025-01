Gracyanne diz que tem vomitado refeições: 'Organismo não está acostumado'

A influenciadora, no entanto, afirma não querer ter um tratamento diferente dos demais confinados. "Não vim para ser diferente", disse.

Eu vomitei, desde que eu comi eu tô vomitando, porque meu organismo não tá acostumado, mas de boa. Eu já sabia, me propus a vir e já sabia, e o que ia comer, não vou ficar com fome (…) Não vou ficar comendo a comida dos outros, fico grata obviamente mas todo mundo tá no mesmo barco, vai fazer falta pra todo mundo. Daqui a pouco o organismo fala 'ah, é isso?', acostuma . Gracyanne Barbosa

No início do programa, Gracyanne chegou a revelar para os participantes que "passou muito mal" durante o pré-confinamento, no hotel. "Eu nunca tinha tido diarreia e tive no primeiro dia, de sujar a roupa", disse. "Aí eles trouxeram um ovo cozido, porque ficaram com medo de eu nem conseguir ficar a semana lá", lembra.

BBB 25 - enquete UOL: Qual dupla você quer eliminar no primeiro paredão? Arleane e Marcelo Divulgação/Globo Diogo e Vilma Divulgação/Globo Edilberto e Raissa Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo