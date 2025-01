'Fazia personagens parecidos': Fernanda Vasconcellos explica saída da Globo

Não me incomodava fazer a mocinha. Imagina, ser a mocinha é um auge. É difícil de fazer, principalmente uma mocinha diferente da outra.

Bernardo (Thiago Rodrigues) e Betina (Fernanda Vasconcellos) em "Malhação" Imagem: Divulgação/TV Globo

Atriz afirmou que sempre manteve "pés no chão", sem deslumbramento com sucesso na TV. "Eu ficava encantada quando me via nas capas das revistas que eu comprava, como a Capricho e a Atrevida. Aparecia do lado da Sandy, da Ana Paula Arósio. Falava: 'uau, cheguei no Olimpo'. Eu era muito nova, era uma coisa que me enchia os olhos. Consumia muita 'Malhação' e, de repente, eu fazia parte."

Fernanda se afastou da carreira de atriz para cuidar de Romeo, que nasceu em julho da 2022. É o único filho da artista com o ator e apresentador Cássio Reis. Acompanhada de Ana Beatriz Nogueira, ela retornou aos palcos em 2024 para atuar na peça "Sra. Klein".

Eu pensei: será que eu estou perdendo, ou será que eu vou perder o bonde da carreira? Dá uma sensação, porque durante a maternidade você fica muito sozinha. Cada mulher lida com isso de uma maneira diferente.

Uma das cenas mais lembradas de Fernanda Vasconcellos foi gravada em "A Vida da Gente". A trama contou com intensas discussões entre as personagens Ana e Manuela (Marjorie Estiano), irmãs na obra de Lícia Manzo.