BBB 25: Diego Hypolito aconselha Daniele: 'A gente não é vítima de nada'

Daniele Hypolito recorda conversa que teve com outros confinados do BBB 25 (Globo) e recebe conselho do irmão, Diego.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A ginasta contou o papo que teve com Camilla e Thamiris na tarde deste último sábado (18). "Eu disse: 'Quando eu comecei a dar abertura para as pessoas, ninguém se interessou ou veio perguntar do mesmo jeito que eu perguntava da vida das pessoas. Ninguém fez o contrário'", lamentou.