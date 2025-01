Após desabafo sobre ataques, Gustavo Mioto faz pedido para 2025: 'Paz'

O pedido do músico vem semanas após ele realizar um desabafo nas redes sociais por conta de ataques recebidos. "Galera? to bem triste sabendo de uns aglomerados de "fãs" ofendendo, e querendo denunciar o perfil de TRABALHO, de amigos meus, por ACHISMOS? chega ser um absurdo eu ter que vir aqui falar que isso passa do ponto", escreveu.

Os ataques começaram após ele e Ana Castela anunciarem o término do namoro pela terceira vez. "[O relacionamento] não acabou por um texto, não acabou porque um amigo deu a ideia. Teve que ser assim, porque não teve outro caminho. E não é você aí do seu telefone, sem viver o que a gente viveu, que vai adivinhar os porquês, e nem entender o que foi sentido? isso, fui EU quem senti. Eu tava lá", completou o cantor em seu desabafo no X.

Que mais apoiou o relacionamento, e ir e voltar até quando não desse mais. Pq ela assim como eu, acredita no amor, respeito, e por isso tb passa por decepções, frustrações, e desde antes de eu conhecer ela, posta vídeos falando sobre isso? -- Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) January 14, 2025