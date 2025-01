Veja cinco momentos icônicos de Fernanda Torres no Jimmy Kimmel

Fernanda Torres, 59, participou do Jimmy Kimmel Live, um dos programas mais populares da TV dos Estados Unidos, e colecionou momentos icônicos.

Barrada com a estatueta do Globo de Ouro

A atriz ainda estava em Los Angeles quando os incêndios começaram, dois dias após o Globo de Ouro. Ela precisou evacuar a área onde estava hospedada e não deu tempo de entregar o troféu para o produtor que estava voltando para o Brasil, por essa ela carrega a estatueta "para todo lado".

Parada no aeroporto. Ela precisou viajar para Nova York e no trajeto decidiu carregar o troféu na bolsa, mas foi parada no raio-X.