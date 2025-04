Namorado de Sandy tem nova derrota após acusação de fraude de R$ 2 milhões

Procurado por Splash, Pedro Andrade não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

O caso

Uma auditoria da SulAmérica Saúde apontou que entre janeiro de 2022 e outubro de 2024 foram apresentadas 6.637 solicitações de reembolso, totalizando R$ 2.787.447,11. Dentre esse montante, foram reembolsados R$ 2.306.754,53.

Instituto teria emitido notas fiscais parceladas, em valor diferente do real da consulta, e como se o atendimento tivesse sido realizado por diversos profissionais. A prática visava aumentar o valor a ser recebido pelos beneficiários a título de reembolso.