Ex-'Zorra Total', Luciana Coutinho, relembra conquista após posar nua

Luciana Coutinho, 57, uma das musas do 'Zorra Total' (Globo), relembrou a realização de um sonho após posar nua para a Playboy, nos anos 2000.

O que aconteceu

A atriz comprou um apartamento com o cachê da revista. "Fui convidada para a Playboy. Fiz lá em Porto de Galinhas, lugar lindo, maravilhoso. Fiz com JR Duran, fotógrafo fera, maravilhoso, e foi um sucesso! Graças a Deus deu tudo certo. Comprei meu apartamento, aleluia, aleluia!", contou ela em entrevista ao "Retiro o que disse", podcast em prol do Retiro dos Artistas.

Luciana ainda contou que, o porteiro do prédio onde ela comprou o apartamento tinha a revista. "Ele falou: 'Ô, Dona Luciana, está bonita na revista'. Eu disse: 'Ai, meu Deus, você tem?'. Logo depois, eu falei: 'Ai, meu Deus, meu pai'. Eu logo pensei: 'Meu pai, meu irmão'. Minha mãe já tinha falecido. Até hoje eu não mostrei para o meu filho. Um dia eu mostro. Mas é estranho, né?".