Músicos brasileiros acusam Shakira de plágio em hit com indiretas a Piqué

Splash entrou em contato com a Sony Music e com a Veirano Advogados em busca de um posicionamento. A assessoria da gravadora disse que "o escritório já está off", mas retornaria se houvesse uma resposta. Veirano Advogados não retornou contato. Espaço segue aberto.

"Bzrp Music Sessions vol. 53" está no álbum "Las Mujeres Ya No Lloran" em duas faixas: versão original e remix. A música, muito comentada pelas indiretas a Gerard Piqué, ex de Shakira, ganhou o Grammy Latino de Melhor Canção Pop em Língua Espanhola, além de quebrar 14 recordes de desempenho.