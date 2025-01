Revelação: Madá se emociona com segredo de Jin em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (16) de "Volta por Cima" (Globo), Jin (Allan Jeon) confessa para Madalena (Jessica Ellen) sua paixão por Tati (Bia Santana).

Jin Kwon (Allan Jeon) e Tati (Bia Santana) em 'Volta por Cima' Imagem: Thais Magalhães/Globo

Jão garante a Madalena que não cederá à chantagem de Cacá. Violeta suspende Cacá de seus serviços. Rosana consegue que Yuki seja sua assessora pessoal. Nando reclama da monitoração que Edson faz a Rosana. Belisa questiona Rodolfo sobre Yuki. Rosana consegue conversar com Yuki. Jão pede para falar com Ana Lúcia. Sidney pede que Lucas não atrapalhe o encontro de Cida e Alberto. Violeta reclama de Cacá para Jô. Belisa atrapalha um clima de romance entre Sebastian e Joyce. Rosana tem uma conversa séria com Edson. Jão revela a Ana Lúcia a profissão de Cacá. Madalena questiona Cacá sobre o ataque contra Jão.