Influenciadora presa em operação de jogos pede cinta modeladora na cadeia

A influenciadora, que tem mais de 6,6 milhões de seguidores só no Instagram, foi presa, na última terça-feira (14), na cidade de Brusque, em Santa Catarina. A investigação teria base em um suposto envolvimento dos influenciadores com o jogo Fortune Tiger, conhecido como 'Jogo do Tigrinho'. Além dela, o marido, o influenciador Bruno Martins, também foi detido na operação.

➡️ Presa, Ianka Cristini pede para usar cinta modeladora na cadeia



A influenciadora passou pro uma audiência de custódia e fez o pedido; ela passou recentemente por um procedimento estético



