Famosos lamentam a morte do diretor David Lynch: 'Único e visionário'

É com profundo pesar que nós, sua família, anunciamos a morte do homem e do artista David Lynch. Nós gostaríamos de pedir por privacidade neste momento. Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele mesmo diria, 'mantenha os olhos no donut, e não no buraco'.

-- Família de David Lynch

Embora a causa da morte ou local de falecimento não tenham sido revelados, o diretor, que morava em Los Angeles, sofria de enfisema pulmonar, após vários anos de tabagismo. Em 2024, ele revelou que foi diagnosticado com enfisema desde 2020— ele fumava desde os oito anos. Devido à doença, ele não poderia mais dirigir filmes presencialmente. "Estou preso em casa, goste ou não. Não posso sair. E só consigo caminhar uma curta distância que já fico sem oxigênio", disse à época para revista britânica Sight and Sound.

O diretor era conhecido por apresentar em suas obras histórias surrealistas e sombrias com um humor desconcertante. Misturava o monstruoso com o mundano a partir de uma paisagem de sonhos ou pesadelos.

Lynch estourou na cena independente americana com o seu inovador filme de terror "Eraserhead" (1977). Um clássico assustador que virou uma produção cultuada, rodada com baixo orçamento durante cinco anos porque ele ficou sem dinheiro e tinha uma esposa e uma filha para sustentar.