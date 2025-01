Afrontosa: Quatro vezes em que Paolla Oliveira desafiou padrões estéticos

Ela citou como exemplo as críticas recebidas durante ensaio da Grande Rio, escola da qual é rainha de bateria. "Você imagina, me arrumar de achar linda, fazer uma roupa maravilhosa e chego no ensaio você é gongada, massacrada, criticada. Você não quer voltar. Eu não estava me sentindo daqueles [que os críticos viram], estava me sentindo bem, feliz".

Para a atriz, esse episódio foi importante para que ela não ficasse mais calada ao ter seu corpo criticado. "Eu respondo, argumento, faço vídeos. Eu me sinto corajosa de estar fazendo isso".

Carnaval, aliás, é um espaço em que Paolla se sente confortável para exibir seu corpo real. Nos ensaios para o desfile, ela dispensou o uso da meia calça, truque que muitas famosas usam para disfarçar celulite e flacidez nas pernas.

Não vou usar meia calça nos ensaios e nem na avenida. Vou desfilar meu corpo real. O mundo está vivendo um momento em que as pessoas não têm mais vergonha de mostrar o real e isso é muito bom.

-- Paolla Oliveira

Rosto limpo

No Instagram, Oliveira costumar compartilhar selfies sem maquiagem, com o rosto natural. A coragem de se mostrar sem retoques torna a atriz motivo de inspiração para os mais de 34 milhões de seguidores.