Primeira 'brasileira' a ganhar Oscar trabalhou em filme com Anthony Hopkins

Nascida no Rio de Janeiro em 1940, a figurinista e designer de produção foi naturalizada australiana e italiana. Seu pai era diplomata e por isso morou em diversos países do mundo desde criança, sem ter a chance de viver no Brasil.

Luciana começou a carreira no teatro, trabalhando em cenários de óperas. Além disso, foi responsável por projetos na BBC da Inglaterra.

Ela também trabalhou em "Vestígios do Dia" (1993), "Razão e Sensibilidade" (1995) e "Anna e o Rei" (1999). Pelo primeiro foi indicada ao BAFTA, e pelos outros dois foi nomeada ao Oscar, mas não venceu os prêmios, todos na categoria de direção de arte.

A vencedora do Oscar de 1994 é irmã da ex-atriz francesa Niki Arrighi, 77.