Fã de pornô com Luiza Ambiel é fisiculturista e ostenta corpo saradão; veja

Pornô com Ambiel

Luiza Ambiel alcançou o topo da plataforma adulta Privacy após gravar pornô com um fã e divulgar para seus assinantes. A ex-banheira do Gugu desbancou personalidades como Andressa Urach, MC Mirella e Clara Aguilar, figurinhas carimbadas do entretenimento adulto brasileiro.

Musa explicou que convidou o fã após "cansar" de gravar com brinquedos eróticos. "Comecei a sentir falta da presença masculina, do cheiro, do olhar, da pegada", afirmou em entrevista a Splash.