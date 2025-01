'Cansei de fazer com brinquedos', diz Luiza Ambiel sobre pornô com fã

Luiza Ambiel, 52, revelou que decidiu convidar fã para gravar pornô após "cansar" de produzir vídeos apenas com seus brinquedos eróticos.

O que aconteceu

Ambiel explicou que "já estava há um algum tempo gravando com os brinquedos" e "deu uma cansada". "Comecei a sentir falta da presença masculina, do cheiro, do olhar, da pegada", contou em entrevista a Splash.

A ex-banheira do Gugu destacou que costuma receber comentários e propostas dos seguidores, e admitiu não ter problemas em se relacionar com fãs. "Vejo os comentários dos fãs, eles me mandam fotos e falei: 'nada mais justo [que gravar com um]'. Não é segredo para ninguém que desde a época da banheira eu tinha esse contato [mais íntimo com fãs]. Sempre que surgia uma pessoa interessante, eu saia mesmo".