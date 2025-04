Malhado, Rafael Cardoso exibe novo shape e impressiona: 'Não existe atalho'

Rafael Cardoso, 39, surpreendeu seus seguidores das redes sociais ao publicar uma foto de seu físico atual.

O que aconteceu

Na imagem, o ator posa sem camisa, exibindo o corpo malhado e robusto. "Quer milagre com o mesmo comportamento de sempre? Vai esperando sentado… E de preferência com a panturrilha tremendo de frustração. Quer resultado novo com atitude velha? É tipo querer emagrecer comendo emoção mal resolvida no café da manhã. A real é: sem mudança, não tem mudança", filosofou ele, na legenda da publicação no Instagram.

Rafael incentivou seus seguidores a também mudarem uma mudança radical em suas vidas. "Não existe atalho. Existe vergonha na cara. Existe levantar da cama e parar de terceirizar culpa para Saturno retrógrado ou para a infância difícil. Quer vida nova? Desinstala a versão antiga de você."