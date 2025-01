Fã sobre gravar pornô com Luiza Ambiel:'Essa loucura me deixou de pa* duro'

O personal trainer Leone, fã escolhido por Luiza Ambiel, 52, para gravar vídeo pornô, contou detalhes de como foram as filmagens com a musa, e afirmou que ficou excitado por todo o contexto.

O que aconteceu

Leone admitiu que ficou apreensivo no começo, mas que conseguiu se soltar e realizar todas as cenas. "Apesar de já ter feito vários vídeos caseiros — algo que sempre fiz — foi a minha primeira vez participando de algo mais profissional. Confesso que fiquei ansioso no início e preocupado se ia rolar fazer isso com alguém me filmando, a céu aberto, mas confesso que essa loucura toda acontecendo me deixou de pa* duro", declarou em entrevista a Splash.

Ele relatou que é fã de Ambiel desde a época da Banheira do Gugu e ressaltou que a química entre os dois foi instantânea. "Gravar com a Luiza foi algo novo e muito especial para mim, porque eu já era fã dela há muito tempo. Lembro de ver a Banheira do Gugu, mas eu era bem pequeno [na época]. Hoje penso que realizei a vontade de muitos daquela geração que eram loucos nela. Melhor que isso só se fosse na própria banheira".