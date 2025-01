'Mania de Você': as próximas 2 cenas com Iberê mostram que personagem mudou

Iberê, personagem de Jaffar Bambirra, perdeu tanto espaço em "Mania de Você", que aparecerá com certo destaque em apenas duas cenas nas próximas semanas.

O que vai acontecer

Desde que começou a nova fase de "Mania de Você", Iberê não tem aparecido tanto. O rapaz chegou a largar o emprego de braço direito de Mavi (Chay Suede) e assumiu estar cheio de contas o pai biológico de Luquinhas, filho de Lorena (Liza Del Dala).