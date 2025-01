Ilhados: Jessica desabafa após Larissa expor traição: 'Não é normal'

Jessica Damasceno, do "Ilhados com a Sogra 2" (Netflix), comentou sobre Larissa Pereira expor que foi traída por André Queiroz.

O que aconteceu

Segundo Jéssica, a atitude de André "já estava errada" desde o confinamento. O desabafo foi feito no Instagram. "Não sei quem é o André antes, não conheci o André antes. Eu sei que a Larissa sentiu muito essa separação. Tenho certeza disso né, gente? Quatro filhos. Assim, pra mim a postura do André já estava errada no bunker", começou.

Jessica ainda contou que soube pelo marido, Mateus Damasceno, das supostas investidas de André em Camila, da família Kashiura. "Já comecei a falar, eu já falei isso com ela. Quando nós saímos do programa a gente conversou sobre muita coisa e uma das primeiras coisas que o Mateus me contou foi que ele ficou muito próximo da Camila lá no bunker".