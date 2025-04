Vinícius confirma flerte com Renata e detona Maike: 'Fui o tempero dele'

Vinícius disse discordar de alguns comportamentos de Maike no jogo, mas não descartou uma amizade fora da casa. "Ele tá querendo não sei criar uma situação que nao existe. Ele sempre me elogiou muito dentro da casa".

Ele ainda afirmou que Maike "vulgarizou" alguns pedidos de desculpa na casa.

Confrontado sobre se sua rivalidade com o brother tinha a ver com uma possível "disputa" por Renata, Vinícius negou —mas não disse que não se envolveria com a sister. "Se fosse o caso e eu quisesse, me envolveria sim. Se fosse mútuo. Mas não era a questão naquele momento, eu não queria, preferia levar meu jogo individual".

Inclusive, questionado sobre se havia ou não um flerte com Renata, ele confirmou. "Rolou, sim. Senti. Mas da parte dela, quando ela sair, ela confirma se teve ou não. Mas olhares, sim", disse. "Ela sempre foi muito carinhosa".

Vinícius ainda brincou com uma fala de Maike fora do BBB, que disse ter "chego mais rápido" em Renata. "Chegou mais rápido, e no final do programa. Chegou rápido aonde Maike?", brincou.

