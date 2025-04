Fora do BBB, Vinícius faz apelo à Vilma: 'Pelo amor de Deus, fique em paz'

Agora, Vinícius explica que a fala do "velha e sonsa" era sobre Diogo. "É claro que eu tô falando de Diogo, não é dela. Eu cito uma pessoa de 40 anos (?) pessoa é uma palavra no feminino, e eu uso o artigo 'a'", explica.

Não é a senhora, jamais lhe chamaria de velha sonsa. Pelo amor de Deus, de verdade, a senhora sabe que eu não faria isso com a senhora Vinícius

Vinícius ainda disse que Vilma "tem todo o direito de não gostar" da fala, por se tratar do filho dela, mas esclarece que não tem "nada a ver" com ela. "Fique em paz. Eu tô em paz também, graças a Deus", disse.

