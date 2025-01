Diego Hypolito é detonado por ex-participante: 'Odeia ex-BBB'

Vagner Lara, 48, participando do BBB 14, detonou Diego Hypólito, 38, que está atualmente confinado no BBB 25.

O que aconteceu

Em sua participação no podcast Se Liga, Vagner afirmou que o ginasta sempre manteve um distanciamento de ex-participantes do programa. "Todas as vezes que nos encontramos em festas, ele sempre teve um problema com ex-participantes do programa. Ele sempre manteve uma certa distância, como se dissesse: 'Eu sou o atleta do Brasil e você participou de um reality show'."

Lara disse que Hypólito odeia ex-BBBs. "Não é um amigo meu, já tivemos contato em alguns lugares, mas sempre houve essa separação. E sempre escutei: 'Ah, ele odeia ex-BBB'".