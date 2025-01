Chay Suede diz se preocupar com vida sexual da esposa: 'Que ela seja feliz'

Chay Suede, 32, afirmou que se preocupa com a felicidade da esposa, Laura Neiva, 31, inclusive na questão sexual.

O que aconteceu

Suede admitiu que se preocupa com sua performance na cama, mas que seu foco está em satisfazer a esposa. "Quero que Laura seja feliz em todos os aspectos, que a vida sexual dela seja maravilhosa. A vida e os prazeres dela são assuntos meus. As pessoas confundem performance sexual com Cirque du Soleil", declarou em entrevista ao videocast Conversa vai conversa vem.

Ator destacou que nunca teve problema de "falhar" na hora H com Laura porque existe cumplicidade entre eles. "Nunca tive esse problema com minha esposa, a gente tem muita intimidade. Quando vamos nos relacionar, queremos muito. Falhar tem a ver com nervosismo, insegurança, com querer performar. Estar preocupado com ter e dar prazer, quando se é jovem, pode vir em forma de ansiedade e de antecipação de problemas".