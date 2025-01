BBB 25: nova parcial de enquete UOL tem mudança drástica no favoritismo

Se antes em segundo lugar estavam Vitória Strada e Matheus com 24,71%, agora este posto é ocupado por Eva e Renata. A dupla de pipocas conquistou 21,32% da preferência do público do UOL. Já a atriz e seu amigo, caíram pra terceiro lugar, com 16,48%.

Outra grande mudança ficou por conta de Daniele e Diego Hypolito. Antes a dupla de camarotes estava em terceiro lugar, com 11,28%, mas caiu para quinto, com 6,81%. Na frente deles, Guilherme e Joselma atingiram 7,32% dos votos.

BBB 25 - enquete UOL: qual dupla é a sua favorita? Vitória Strada e Mateus Divulgação/Globo Edilberto e Raissa Divulgação/Globo Camilla e Thamiris Divulgação/Globo Vinicius e Aline Divulgação/Globo Diogo Almeida e Vilma Divulgação/Globo João Pedro e João Gabriel Divulgação/Globo Eva e Renata Divulgação/Globo Gracyanne e Giovanna Divulgação/Globo Arleane e Marcelo Divulgação/Globo Maike e Gabriel Divulgação/Globo Daniele e Diego Divulgação/Globo Guilherme e Joselma Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo