Leão Lobo: Essa autora da Globo faz o que poucos novelistas conseguem hoje

Que novela boa, bonita e graciosa. Ela tem todos os encantos que uma novela tem que ter. Pena que na novela das nove isso já tenha se perdido, porque a novela das seis e a novela das sete, as duas estão maravilhosas. A gente se surpreende muito.

Leão Lobo

O colunista de Splash destacou também a formação de Poggi, mas disse que ela se descobriu na maneira de contar histórias através de suas novelas e seguiu os elogios a autora.

Alessandra é uma intelectual formada, foi professora de literatura e tal, mas descobriu esse jeito de enovelar, que a gente ama no Brasil, e ela faz isso de um jeito bem além da ilusão, encantou a gente e agora encanta novamente, ou seja, é uma novelista formada, vamos dizer assim.

Virão novas histórias e certamente nós vamos nos encantar com as novas histórias da Alessandra Poggi. Parabéns. Acho que desde Gilberto Braga que eu não via um novelista que me encantasse tanto.

Leão Lobo

