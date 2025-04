'Viva o SUS': Camila Pitanga detalha doença de nova personagem e faz alerta

Em "Dona de Mim", nova novela das sete da Globo, Camila Pitanga, 47, interpreta Ellen, uma mulher com câncer do colo do útero em estágio terminal. Embora a doença não seja citada na trama, a atriz revela que se preparou com apoio de médicas e pacientes do INCA. Durante o lançamento do folhetim, ela reforçou a importância da prevenção e do SUS, alvo de polêmicas na última semana.

O que aconteceu

Diagnóstico de Ellen não é escancarado na novela, mas Camila Pitanga foi informada nos bastidores. "Na novela a gente não fala qual é a doença, mas para mim era importante saber. É câncer do colo do útero. A gente vê na tela que ela está lutando pela vida", explicou a atriz.

A atriz destaca a construção cuidadosa da personagem, mesmo com pouco tempo para preparação. "A maquiagem deu conta do recado. Vocês vão ver algumas imagens. Não tem uma maneira só da doença se manifestar. Tem gente que incha, tem gente que não. Cada corpo reage de um jeito", exemplifica.