Próxima novela das 19h terá Rafael Vitti no elenco; conheça o personagem

Rafael Vitti, 29, foi confirmado em "Dona de Mim" (Globo), próxima novela das 19h.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O ator foi escalado para o folhetim que está sendo escrito por Rosane Svartman e será dirigido por Allan Fiterman. A informação foi confirmada pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.