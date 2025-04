Após ser rejeitado pela filha, Rubinho passa mal em 'Vale Tudo'

Rejeitado, o amigo de Renato (João Vicente de Castro) não se sente bem, mas disfarça. O músico, depois, vai até Maria de Fátima e ameaça desmascarar a filha se ela humilhar novamente Raquel, que também está no evento.

Não demora muito para a protagonista ficar sabendo do ocorrido e dizer poucas e boas para a filha. Raquel aborda Maria de Fátima enquanto ela conversa com Solange (Alice Wegmann), e deixa a aspirante a influencer atordoada.

A sós, ela deixa claro que não é mais a mãe de Maria de Fátima e expressa sua vergonha de ter uma filha como ela. Profundamente abalada, Raquel diz que a jovem também vai ficar sem pai se ela não fizer as pazes com o Rubinho, que está com viagem marcada para os Estados Unidos.

Afonso (Humberto Carrão), Rubinho (Júlio Andrade) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.