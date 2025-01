Incêndios nos EUA afetam temporada de premiações e ameaçam o Oscar 2025

Jean Smart, estrela da série "Hacks" e vencedora de duas estatuetas do Globo de Ouro, usou as redes sociais para defender o cancelamento das premiações. "Com todo o devido respeito durante a temporada de comemorações de Hollywood, espero que qualquer uma das redes que transmitirão os próximos prêmios considere seriamente não transmiti-los e doar a receita que teriam arrecadado para as vítimas dos incêndios e os bombeiros", escreveu.

Até o momento, não há informações sobre o adiamento da cerimônia do Oscar, prevista para 2 de março. O esperado é que até lá a situação em Los Angeles esteja controlada.

Segundo o New York Times, a situação é complexa porque todos os acordos de transmissão das premiações já foram finalizados, bem como a venda de anúncios publicitários. "O cancelamento das premiações também implicaria na perda de emprego de muitos profissionais da indústria que também tiveram suas vidas prejudicadas pelo fogo", destaca um texto do jornal.

O Critics Choice Awards, que aconteceria no domingo (12), foi adiado para o próximo dia 26. O evento ocorreria em Santa Monica, cidade do condado de Los Angeles.

O SAG Awards manteve suas indicações, mas cancelou o evento que faria para revelar os nomes. Os indicados foram anunciados via comunicado oficial, como no caso do sindicato dos diretores. Já os sindicatos dos produtores e dos roteiristas optaram por adiar o anúncio de suas listas de indicados.

Oscar nunca foi cancelado, apenas adiado

O primeiro adiamento da cerimônia do Oscar foi em 1938. A razão foi a inundação que atingiu Los Angeles.