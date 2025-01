Gracyanne e Hypólitos têm vantagem em provas no BBB 25? Veja opiniões

Faltando poucas horas para o início do BBB 25, correm rumores de que o programa vai começar com uma prova de resistência --o que já se repetiu em edições passadas. No Central Splash desta segunda-feira (13), Dieguinho e Dantinhas falaram sobre a possibilidade e como o elenco deve reagir.



Para Dantinhas, a possibilidade de uma prova de resistência já neste primeiro dia de reality é real, valendo imunidade. "Para deixar a galera já grudada no Globoplay e garantir bastante acesso. E também já para testar as duplas". Ele defende também que é uma forma do público conhecer mais do perfil de cada um, e entender quem é mais competitivo.

Diante dessa possibilidade, Dieguinho e Dantinhas discutiram sobre como será o desempenho de Gracyanne Barbosa, conhecida como musa fitness, e os irmãos Diego e Daniele Hypólito, atletas profissionais, nessa disputa.