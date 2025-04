Chico: Tadeu Schmidt estraga discurso de eliminação do BBB 25

Vilma foi eliminada do BBB 25 na noite de terça-feira (1ª), em um Paredão acirrado contra Vinícius e Diego Hypolito. No decurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt fez um resumo da trajetória dela no jogo e não agradou muito Chico Barney. Este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (2).

No discurso, Tadeu falou sobre como a postura de Vilma mudou no reality após a saída de seu filho, Diogo Almeida. "Mesmo depois da saída do Diogo, ela seguiu focada nos adversários que, no entendimento dela, tiraram o filho dela do jogo".

Chico apontou que o discurso do Tadeu, mais uma vez, foi muito longo. Ele acredita que isso possa estar associado à falta de assunto da temporada, mas se tornou um "negócio desesperador". Bárbara Saryne concorda que o apresentador se excedeu.