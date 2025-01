Acabou a espera! BBB 25 estreia hoje com 12 duplas

Enquanto 4 duplas são famosas, 8 são do grupo Pipoca. Edilberto e Raissa, Camilla e Thamiris, Vinícius e Aline, João Gabriel e João Pedro, Renata e Eva, Arleane e Marcelo e os amigos Gabriel e Maike estão confirmados na edição. Já as duplas Joseane e Cléber, Paula e Nicole e Guilherme e Joselma disputam a última vaga do programa.

Novidades do BBB 25

Globo cancelou o pay-per-view. Agora, todas as câmeras do reality são exclusivas do streaming da emissora, Globoplay.

Participantes vão entrar em duplas. A entrada de integrantes do Camarote e Pipoca será exibida no programa.

Rodrigo Dourado assume o lugar de Boninho. O diretor ocupa o cargo do famoso "Big Boss" e está à frente da edição.

Mesmo com o apelo nas redes sociais, a emissora decidiu manter as eliminações sem a presença do público. A Globo estudava retornar com a plateia, mas optou por seguir sem os espectadores. Conforme apurado pela coluna de Pasin, as entrevistas com Tadeu Schmidt rendem audiência e a presença do público poderia atrapalhar a dinâmica.