BBB 25: Vinícius e Guilherme refletem sobre sonhos: 'Temos que acreditar'

O baiano, por sua vez, diz que "por acreditar muito no seu sonho e nele mesmo", conseguiu entrar no BBB. "Com o passar do jogo, conhecendo a sua história, vendo quem é você... isso foi o que foi me aproximando também", revelou Guilherme, então.

O genro de Joselma também confessa que, muitas vezes, apenas escuta as pessoas falando, porque mesmo que "já tenha passado pelas mesmas coisas, não consegue falar sobre o assunto".

