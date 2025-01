Após treinar de biquíni, Maiara faz pose de ioga com collant bem justo

Maiara, da dupla com Maraisa, ostentou flexibilidade ao fazer pose de ioga usando um collant, nesta segunda-feira (13), em Foz do Iguaçu (PR).

O que aconteceu

Sertaneja usou um collant azul acizentado bem coladinho no corpo para se exercitar. Nas imagens, a artista faz uma pose de lado, em que cruza as pernas e levanta um dos braços, enquanto se equilibra com o outro.

Antes, Maiara já havia chamado a atenção dos seguidores ao inovar e treinar de biquíni. Ela colocou os exercícios em dia com o auxílio de um personal trainer.