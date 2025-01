Jolie, príncipe Harry e mais: famosos ajudam afetados por incêndios nos EUA

Príncipe Harry e Meghan Markle também abriram as portas para amigos desalojados e visitaram um ponto de apoio para as vítimas. Na sexta-feira (10), o casal doou suprimentos essenciais, serviu refeições e conversou com famílias e idosos afetados pelos incêndios.

[Harry e Meghan] querem ajudar o máximo que podem. Visitamos algumas famílias afetadas em Pasadena e Altadena. Eles tiraram um tempo para conhecer as pessoas afetadas e passar algum tempo com elas. Eles se importam e estão preocupados com seus amigos e vizinhos. Prefeito de Pasadena, em entrevista ao canal Fox

Halle Berry disse que doou todo seu armário para os afetados pelo incêndio. Ela está trabalhando com a atriz Sharon Stone, que coordena as doações de roupas entre as celebridades da região.

Jamie Lee Curtis afirmou que vai doar R$ 6 milhões para iniciativas de ajuda humanitária. "Vamos começar um fundo em apoio à nossa grande cidade e às grandes pessoas que amam e moram nesse lugar."

Gisele Bündchen e as irmãs Kardashian também fizeram doações para a causa. Enquanto Gisele ajudou uma entidade que apoia as vítimas, as Kardashians doaram refeições para os bombeiros que atuam na região.