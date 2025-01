Desejo, brochada, traição: trailer de comédia nacional traz dilemas sexuais

0:00 / 0:00

Dilemas e tabus

No filme, o ator Cauê Campos vive um estagiário de advocacia que fica nervoso no primeiro encontro e brocha na hora H. Ele tenta novamente, mas não dá certo, até que resolve tomar viagra — e a situação desce ladeira abaixo.

Acho que existe sempre aquela ansiedade de uma primeira vez. Mas parece que quando a gente se apaixona tem uma ansiedade da primeira vez com aquela paixão. Não passei pela mesma situação do Coutinho (risos), mas passei por uma síndrome do apaixonado que foi complicada. Cauê Campos a Splash

O ator, que elogia a adaptação do roteiro, acredita que ainda existe tabu em torno da performance masculina. "Existe um imaginário muito ligado a uma indústria que faz com que muitas pensem mais na performance que na conexão que acontece ali de fato. Pensamos muitas vezes no tempo, na possível repercussão que a pessoa pode dar aquele encontro. Tudo isso fica preso e acaba prejudicando às vezes. Ultimamente me desprendi desse pensamento, e venho buscando vivenciar de fato o que acontece ali".

Muitas pessoas vão se identificar com as histórias contadas, acredita ele, que ainda garante boas risadas para quem for ao cinema. "Até com mais de uma. Afinal, se vc não tem problemas sexuais você não é uma exceção, você é um mentiroso", diz ele, aos risos.