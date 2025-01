Sabrina Sato usa vestido de grife sob medida para casar com Nicolas Prattes

A noiva optou por maquiagem e penteado discretos. O visual, assinado pelo maquiador Krisna, é baseado em tons de nude. Nos cabelos, Sabrina usa um coque com ninhos feitos com os próprios fios e uma trança. O véu com um laço máxi arremata o look.

A cerimônia íntima e discreta conta com menos de cem convidados. A celebração não terá madrinhas ou padrinhos. Entre os convidados, apenas familiares e amigos próximos, como Ana Maria Braga, Fernanda Rodrigues e o Padre Fábio de Melo. A cerimônia contará também com um show de Mart'nália. A festa acontece na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.