Feliz na ESPN, Luciano Amaral almeja programa com 'povão': 'Gosto de gente'

"Um dos melhores momentos"

Luciano Amaral iniciou a trajetória artística aos seis anos com comerciais na TV. Com a repercussão positiva dos trabalhos, surgiram as oportunidades para se tornar o Lucas Silva e Silva, do "Mundo da Lua", e Pedro, do "Castelo Rá-Tim-Bum", ambos programas na TV Cultura, e o alçou ao posto de jovem prodígio na televisão brasileira.

Fã de esporte desde pequeno, Amaral teve passagens por Band, RedeTV!, TV Cultura, SBT e PlayTV, com projetos ligados ao entretenimento, mas a chance de trabalhar com o que ama nasceu com a mescla de esportes e games na ESPN: o e-sports. Em 2018, ele ganhou chance para comandar programas sobre a Copa do Mundo e se fixou no elenco de apresentadores de atrações de futebol do grupo Disney.

Apresentar programas especificamente de esportes foi uma virada meio que natural, não foi escolhida. Por ter sido contratado primeiro pela ESPN para apresentar programas de e-sportes, foi meio que natural a transição, até por conta da paixão por futebol especificamente, mais do que qualquer outro esporte.

"É muito engraçado porque, como comecei muito cedo, por conta dos programas que eu fiz na infância, e ter sido audiência em relação a programas de esportes a vida inteira, assistindo de casa, seja um debate, seja um jornal esportivo, estar agora do outro lado faz parte dos desejos que eu tinha. Foi muito legal pro leque de experiências que eu já tive na carreira", completa.

"Impactou gerações diferentes"

Luciano Amaral sabe bem que tem o nome cravado na história da TV brasileira, seja no entretenimento ou esporte, e diz que o carinho e reconhecimento do público com seus trabalhos são suas maiores conquistas.