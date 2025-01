Apresentadoras argentinas detonam Fernanda Torres, e fãs protestam

As declarações das apresentadoras viralizaram nas redes sociais e geraram indignação aos fãs brasileiros. Em resposta, muitos internautas entraram nos perfis do canal para defender Fernanda, criticando o comportamento das jornalistas. "Um país com tantos problemas econômicos e sociais, e ainda assim, se preocupam com a aparência de uma mulher?", questionou uma pessoa.

Após o protesto, o canal La Ciudad decidiu fechar os comentários de suas postagens no Instagram. No entanto, o vídeo das apresentadoras continuou circulando nas redes, gerando ainda mais defesas para Fernanda Torres.

Uma das apresentadoras, Mercedes Cordero respondeu às reclamações em seu perfil no TikTok. Ela ainda apontou que sua fala foi tirada de contexto.

Mercedes fez um desabafo dizendo que está sendo atacada. "Lamento que um vídeo, editado com má intenção, tenha se tornado viral. Uma piada sobre um penteado não é degradante para uma artista. Nunca me referi ao trabalho dela ou a ela como pessoa. Foi simplesmente tirado do contexto. Sempre faço piadas Tem um país inteiro me atacando com mensagens verdadeiramente ofensivas, me chamando de xenofóbica e me ameaçando. Realmente algo desproporcional. Nunca me referi a ela, você acaba sendo profissional, não tirei sarro dela. Receber uma tonelada de insultos é desproporcional"

Meu Deus essas cachorras argentinas desmerecendo a premiação da Fernanda Torres e ainda falando do cabelo dela vsf pic.twitter.com/Qem66mMB0H -- 1eozim (@1eozinho01) January 10, 2025