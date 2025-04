Chico: 3 motivos por que Diego precisa ser eliminado do BBB 25!

Diego Hypolito está no Paredão desta semana do BBB 25, faltando poucos dias para o fim do programa. Ele enfrenta as favoritas Renata e Vitória em uma disputa que, segundo as enquetes do UOL, pode culminar em sua saída do reality. Para Chico Barney, é exatamente assim que a história precisa seguir: com a eliminação do ginasta. Ele falou sobre o tema no Central Splash desta quarta-feira (16).

O colunista do UOL diz que Diego merece sair nessa rodada de eliminações. Ele cita 3 motivos para justificar suas escolhas: o atleta entrou no reality para fazer amigos e se provar como um cara legal.