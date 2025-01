Ana Paula Padrão desabafa sobre casamento fracassado: 'Não foi culpa minha'

Ela disse que precisou aprender a se relacionar com as pessoas. "Boa parte da magia de ser longevo é estabelecer conexões emocionais importantes, entregar um pouco da sua alma para outras pessoas, e eu não fazia isso. Lá pelas tantas eu me senti desconfortável e falei: 'Preciso mudar, preciso dar tempo para mim mesma fazer outras coisas que eu não sei, [como se] relacionar direito'".

Na entrevista, Padrão também contou que descobriu tardiamente "a fórmula" para manter um relacionamento saudável, que envolve ser diferente de seu parceiro. "Vai ser mais desafiador, mas se você decidiu que é aquela pessoa, [então] trabalhe todo na direção de construir [a relação], não de se incomodar. Trabalhe na direção de abraçar, porque, no fim, é uma pessoa que te aceita, e você a aceita".

Ana Paula Padrão foi casada por 12 anos com o economista Walter Mundell —eles terminaram em 2015. Atualmente, a apresentadora é casada com o empresário Gustavo Diament.