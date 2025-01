Rei Charles 3º planeja vir ao Brasil em novembro para a COP30

Charles deve retomar uma agenda movimentada de viagens internacionais neste ano e está focado na diplomacia internacional. "Esperem ver duas, talvez três turnês internacionais — vai ser um ano animado com visitas de e para outros países. A visita recente do estado do Catar ilustrou que esses eventos podem ser condensados com muito sucesso em uma programação de dois dias e adaptados, se necessário", afirmou uma fonte à publicação.

Uma das próximas viagens deve ser para a Itália, entre março e maio. Ainda neste mês de fevereiro, o rei visitará a Polônia para marcar o 80º aniversário da liberação do campo de concentração de Auschwitz.

Os médicos estão empolgados com a evolução de Charles, que viajará em meio ao tratamento de um câncer. "O rei estará muito engajado, e está muito empolgado para um ano de aniversários e ocasiões especiais. Claro que a saúde dele está sendo considerada em todos os planos, mas os efeitos colaterais do tratamento têm sido tratáveis e ele está determinado a continuar trabalhando. Há muito que ele quer realizar neste ano", concluiu a fonte.