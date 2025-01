'Não olhamos somente o Ibope': qual o futuro dos reality shows no Brasil?

Ana Furtado com o colar que foi de Hebe Imagem: Reprodução/Instagram/@aanafurtado

"The Summit", "Fortune Hotel" e "Deal or No Deal Island" estão sendo negociados com players para estrear no Brasil. Segundo Allan Lico, da Endemol Brasil, "as expectativas são excelentes" neste novo ano.

O Summit, por exemplo, foi indicado ao Emmy Internacional. É um formato de aventura inovador, muito cinematográfico e realmente muito diferente de tudo que já vimos no Brasil.

Allan Lico

Fortune Hotel é um formato onde os participantes, hospedados em um hotel, tem que blefar, fingir e disfarçar o tempo todo para ganhar o prêmio em dinheiro. "Um formato que vem na linha desse novo gênero onde a lealdade e a traição são os principais fatores", completa o diretor da Endemol Shine Brasil.

Já o Deal or No deal Island é um reboot de um dos maiores sucessos da TV mundial. "É um game show apimentado com convivência e provas físicas. Junte Big Brother, No Limite e o game show de maior sucesso da TV e temos o Deal or No deal Island", explica Lico.