Brother abre vantagem em parcial de enquete UOL do 14º Paredão do BBB 25

Seu rival Diego Hypolito, por sua vez, estava em segundo lugar, com 45,03% dos votos.

Ao longo do dia, eles se alternaram na liderança. João Gabriel começou como o provável eliminado. Depois, Diego assumiu a frente. Agora, o pipoca voltou ao 1º lugar.

Já Vitória Strada estava fora do embate entre os dois e revelava estar fora da zona de perigo. A atriz somava apenas 3,29% dos votos.

BBB 25 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Diego Hypolito Globo/ Fábio Rocha João Gabriel Globo/Fábio Rocha Vitória Strada Fábio Rocha/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

