Robert De Niro diz que não troca fraldas da filha bebê: 'Faço meu melhor'

Robert De Niro, 81, revelou que não troca as fraldas da filha Gia, de 1 ano.

O que aconteceu

O ator admitiu que essa não é uma das suas tarefas no que envolve os cuidados com a bebê. "Não, não [troco fraldas], mas eu costumava fazer isso", disse ele em entrevista ao The Sunday Times divulgada neste sábado (4).

O astro de "Taxi Driver" se abriu sobre a criação da filha, fruto do relacionamento com Tiffany Chen, e disse acordar cedo por causa dela. "Eu tenho uma bebê de 19 meses. Eu passo minhas manhãs assistindo [à youtuber] Ms. Rachel com ela, eu dou a mamadeira dela", afirmou ele.