Maestro João Carlos Martins continua internado e se recupera de cirurgia

João Carlos Martins, 84, está se recuperando após ser submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula.

O que aconteceu

O maestro foi admitido no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para o procedimento. Segundo boletim médico, a cirurgia transcorreu sem intercorrências.

Martins se recupera bem após a cirurgia, de acordo com sua assessoria. O motivo da operação também foi revelado: "O Dr. Raul Cutait entendeu que era melhor retirar a vesícula e mandar para o laboratório. João está sendo acompanhado pela equipe do Dr. Raul Cutait e do Dr. Roberto Kalil".